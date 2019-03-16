Госкомиссия Азербайджана о жителе Газаха, перешедшем границу с Арменией

16 марта 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана распространила сообщение по поводу жителя Газахского района, перешедшего границу с Арменией.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомиссию, гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ибрагимов, 1986 года рождения, в ночь с 15 на 16 марта, потерявшись на пограничной линии Газахского района Азербайджана с Ноемберянским районом Армении, перешел на противоположную сторону.

Во время перехода границы Ибрагимов получил ранения от выстрелов армянских военных. Соответствующие международные организации подтвердили факт ранения Ибрагимова и его задержание армянскими военными.

Во время предварительного расследования, проведенного Госкомиссией, стало известно, что Ибрагимов зарегистрирован в Газахской межрайонной психиатрической больнице.

Госкомиссия обратилась в соответствующие международные структуры по вопросу освобождения Ибрагимова.

В связи с этим общественности будет предоставлена дополнительная информация.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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