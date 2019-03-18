Умайра Тагиева: Сегодня в течении дня в Баку сохранится сильный ветер

18 марта 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гребень антициклона с районов Новой Земли протянулся на Южный Кавказ, сказала в понедельник Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

«На юго-востоке Каспия наблюдается прохождение циклона. Взаимодействие двух контрастных воздушных масс и создало условия для усиления северного ветра. Такие процессы характерны для марта, месяца переходного и очень капризного, проявляющего иногда зимний характер», - отметила Тагиева.

По словам директор Национального департамента, на данный момент фактическая скорость ветра составляет 26-27 метров в секунду, а высота волны на Нефтяных Камнях достигает 5,5 метра.

Тагиева подчеркнула, что наблюдаемые процессы слабее показателей, зафиксированных в ночь с 17 на 18 января текущего года, когда максимальные порывы ветра достигали 40 метров в секунду.

«Сегодня в течение дня сохранится сильный ветер. Завтра, 19 марта во второй половине дня, ожидается его постепенное ослабление», - сказала в заключение Умайра Тагиева.

(Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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