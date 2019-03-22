В Азербайджане изменены правила организации процесса образования в резидентуре

22 марта 2019 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением Кабинета министров Азербайджана внесены изменения в "Содержание и правила организации образования в резидентуре", сообщает Trend.

Так, переименован ряд специальностей: слово "Терапия" заменено на "Внутренние заболевания", "Аллергология" - на "Аллергология и иммунология", "Микробиология" - на "Медицинская микробиология", "Генетика" - на "Медицинская генетика".

Кроме того, увеличено число специальностей и установлены сроки обучения по ним. Так, преподавание по специальности "Семейная медицина" будет вестись два года, "Эндодонтия", "Пародонтология", "Ресторативная стоматология", "Ортопедическая стоматология", "Детская стоматология", "Ортодонтия", "Детская и подростковая психиатрия" - три года, "Ядерная медицина", "Неонатология", "Детская эндокринология", "Детская кардиология", "Детская нефрология", "Детская неврология", "Детская гастроэнтерология", "Детские инфекционные заболевания" - четыре года, "Детская урология", "Детская сердечно-сосудистая хирургия" - пять лет.

(Текст: Али Гасымов)

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