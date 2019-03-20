Президент Ильхам Алиев поздравил казахстанского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил поздравительное письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Сердечно поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Казахстан.

Азербайджан и Казахстан связывают многовековые узы дружбы и сотрудничества. Уверен, что наши межгосударственные отношения, основанные на этих добрых традициях, будут и впредь развиваться и расширяться на благо наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей предстоящей деятельности на посту главы государства», - говорится в поздравлении главы государства.

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