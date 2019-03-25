Азербайджанская гимнастка завоевала две бронзовые медали на турнире во Франции

БАКУ /Trend/ - Во французском городе Корбей-Эссон завершился международный турнир по художественной гимнастике, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на турнире представили Вероника Гудис, Дарья Сорокина, Нармин Байрамова, Арзу Джалилова и Нармина Самедова.

Отличившись выступлениями с лентой и булавами, Джалилова завоевала две бронзовые медали, но в выступлениях со скакалкой заняла шестое место.

Другая азербайджанская гимнастка - Нармин Байрамова в финале упражнений с мячом заняла пятое место.

Среди взрослых Гудис стала шестой в упражнениях с мячом, а Сорокина - седьмой в выступлениях с булавами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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