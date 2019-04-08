Азербайджан усовершенствует процедуру усыновления

8 апреля 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С середины этого года в Азербайджане начнется применение новой модели усыновления.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждения проделанной функционирующей в министерстве рабочей группой по усовершенствованию управления в сфере усыновления работы, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Министр сообщил, что разрабатываемая, согласно указу Президента Ильхама Алиева от 10 декабря 2018 года, новая модель управления в сфере усыновления строится на принципах приоритета интересов приемного ребенка, достойных условий жизни и физико-морального развития в приемной семье, поддержания жесткого контроля над соблюдением этих норм.

Бабаев отметил, что при разработке усовершенствованной модели, применение которой должно начаться в середине этого года, также учитывается прогрессивная международная практика. Министр отметил, что люди, желающие в соответствии с законодательством усыновить детей , лишенных родителькой опеки, будут избавлены от бюрократической волокиты, преград и ограничений. По словам министра, в соответствии с указом главы государства, идет подготовка по созданию подсистемы в централизованной электронной системе министерства под названием «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».

В связи с созданием новой модели управления в сфере усыновления подготовлены рекомендации и разработан проект изменений в Семейный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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