В Азербайджане проведены летно-тактические занятия вертолетных подразделений ВВС (ФОТО/ВИДЕО)

8 апреля 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены летно-тактические занятия вертолетных подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Авиационные средства выполнили задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя.

В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника.

Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполнены вертолетными экипажами.

Результаты боевых стрельб были высоко оценены.

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