В Баку предприниматели вывозят уцелевшие после пожара товары из ТЦ "Диглас"

8 апреля 2019 20:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предприниматели с шестого апреля начали вывозить свои товары из торгового центра "Диглас" в Низаминском районе Баку, в котором произошел пожар.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики, с участием сотрудников министерства экономики, МВД, МЧС, Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета, а также предпринимателей был составлен акт, на основании которого предпринимателям передаются уцелевшие при пожаре товары. Товары, пришедщие в результате пожара в непригодное состояние, отправляются на специально выделенный склад в Сураханском районе.

Предприниматели обеспечиваются транспортом для перевозки товаров.

Уже 75 предпринимателей вывезли свои товары из торгового центра.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре «Диглас».

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предприниматели получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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