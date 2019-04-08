В Баку предприниматели вывозят уцелевшие после пожара товары из ТЦ "Диглас"

БАКУ /Trend/ - Предприниматели с шестого апреля начали вывозить свои товары из торгового центра "Диглас" в Низаминском районе Баку, в котором произошел пожар.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики, с участием сотрудников министерства экономики, МВД, МЧС, Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета, а также предпринимателей был составлен акт, на основании которого предпринимателям передаются уцелевшие при пожаре товары. Товары, пришедщие в результате пожара в непригодное состояние, отправляются на специально выделенный склад в Сураханском районе.
Предприниматели обеспечиваются транспортом для перевозки товаров.
Уже 75 предпринимателей вывезли свои товары из торгового центра.
Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.
Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.
Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.
В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.
Предприниматели получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)
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