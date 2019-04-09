В Азербайджане выявлен цех, в котором производился сыр в антисанитарных условиях (ФОТО)

9 апреля 2019 21:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана провели мониторинг в селе Гарибляр Массалинского района на основе жалобы, поступившей в связи с производством сыра в антисанитарных условиях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторинга данные сведения подтвердились.

Так, было установлено, что в расположенном в указанном селе цехе по производству сыра не соблюдались требования производственной санитарии и личной гигиены. На производственном участке были обнаружены 500 килограммов сыра, полуфабрикаты. На складе были также обнаружены растительные масла, использумые в целях искусственного повышения жирности сыра.

Были взяты образцы продуктов и направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности. Деятельность предприятия была временно ограничена.

По факту в рамках законодательства будут приняты соответствующие меры.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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