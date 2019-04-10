Названы загрязняющие атмосферу бакинские дома торжеств и рестораны

10 апреля 2019 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Почти 90 процентов ресторанов и домов торжеств в Баку установили очистные сооружения, предотвращающие загрязнение воздуха. Об этом в среду сказал журналистам замдиректора Национального мониторингового департамента по окружающей среде минэкологии Айдын Тагиев, сообщает в среду Trend

«Но в минэкологии продолжают поступать жалобы на дома торжеств и рестораны в связи с распространением дыма и запаха, поэтому были проведены повторные мониторинги. Было установлено, что в связи с несвоевременной очисткой фильтров очистных сооружений еще 31 объект продолжает загрязнять воздух в столице. Это дома торжеств "Real", "Golden Ring", "Sonalar Sonası", "Milord", "Həyat", "Cənnət", "Flaminqo", "Qızıl Buta", "Madonna", "Afrodita", "Oazis", "Qızıl Tac", "Gold Palace", "Niel", "İdeal", "Şəhanə" и др. Их владельцам были даны указания по своевременной очистке фильтров очистных сооружений. Мониторинги продолжаются», - сказал он.

Замдиректора департамента добавил, что установки очистных сооружений недостаточно, также необходим технический сервис, фильтры периодически нужно менять.

Он подчеркнул, что министерство экологии продолжит необходимые меры борьбы с нарушителями правил в этой сфере.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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