Со дна Бакинской бухты извлечены корпуса трех затонувших судов весом в 445 тонн (ФОТО)

11 апреля 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Принадлежащие Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) судна извлекли со дна моря части трех затонувших судов, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

В рамках очистки акватории бульвара Белого города от металлических частей, из Каспийского моря в общей сложности были извлечены три корпуса судов весом в 445 тонн. Вес корпусов судов составил 180, 200, 65 тонн соответственно.

К проводимой работе были привлечены специальные суда ЗАО, в том числе -"Гурбан Аббасов", "Socar-1", "Баржа-701", "Говсан-5", "Абшеронская-6", "SPK-47/25", "Говсан-2".

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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