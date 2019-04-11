Хиджран Гусейнова: Нет необходимости превращать в кампанию вопрос смерти школьницы, факт всесторонне расследуется

11 апреля 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соответствующие государственные структуры проводят расследование в связи со смертью учащейся полной средней школы № 162 г. Баку, и этот вопрос с первого дня находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в четверг Trend.

Гусейнова отметила, что сейчас идет следствие, проводится расследование.

Она добавила, что нет необходимости превращать в кампанию или политизировать этот вопрос в социальных сетях, и формировать мнение о том, что вопросу не уделяется внимания, неправильно.

«Мне не хотелось бы сейчас кого-то обвинять, все станет известно после того, как завершится следствие», - сказала Гусейнова.

Отметим, что прокуратура г. Баку и городское Управление образования шестого апреля распространили совместную информацию в связи со смертью ученицы полной средней школы №162.

В сообщении говорилось, что 4 апреля ученица восьмого класса полной средней школы № 162 им. Э. Алиева Сабаильского района Баку выпала из окна третьего этажа школы, получив телесные повреждения различной степени. Она была госпитализирована в первую городскую Клиническую больницу. Несмотря на проводимые меры лечения, шестого апреля девочка скончалась в больнице.

По факту в прокуратуре г. Баку было возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, осуществляются другие необходимые следственные меры.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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