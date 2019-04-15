В Центре Гейдара Алиева прошла лекция турецкого историка Ильбера Ортайлы (ФОТО)

15 апреля 2019 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева прошла лекция турецкого историка Ильбера Ортайлы на тему «История Кавказа».

Профессор Ильбер Ортайлы рассказал о государствах, которые были созданы в древности на территории Кавказа, являющегося важным регионом европейского континента, здешнем местном населении, а также переселившихся сюда в различные периоды племенах, этнических группах, привел весомые факты против претензий армян касательно существовавшего до нашей эры государства Урарту.

Лектор отметил, что в различные времена на территории как Азербайджана, так и Турции селились народы, ищущие убежища, а также представители народов, пришедших с территорий захватнических государств. Неслучайно, что оба государства принимают беженцев и в современное время. И на территории Азербайджана, и на территории Турции можно встретить этнические группы, которые сохранили свою самобытность. Армяне же были переселены на Кавказ, в основном, в XVIII-XIX веках.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Центре Гейдара Алиева состоялся конгресс Fərqli Fərdlər (ФОТО)
Общество 6 апреля 15:21
Vogue: Центр Гейдара Алиева в числе 8 самых красивых концертных залов мира
Общество 27 марта 13:38
В Баку очень много красивых и состоятельных, элегантных женщин - Александр Васильев
Интервью 18 марта 13:09
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки французского скульптора Мауро Корда "Зооспектив и Морфоспектив" (ФОТО)
Общество 16 марта 01:23
В Баку продолжается визит делегации Следственного комитета Беларуси (ФОТО)
Общество 15 марта 17:39
В Центре Гейдара Алиева будет показан моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама»
Общество 13 марта 15:44
Лента новостей
В Баку пройдет церемония награждения Caspian Awards
Социум 13:51
Ученые опровергли миф о женских профессиях в Древнем Египте
В мире 13:48
В Беларуси решены социальные проблемы матери Национального героя Азербайджана (ФОТО)
Общество 13:41
Имена членов жюри VI Фестиваля буктрейлеров Азербайджана держат в тайне
Культура 13:33
Продажи билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год растут (ВИДЕО)
Общество 13:29
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 13:29
Почему в Азербайджане задерживается внедрение системы единой оценки страхового ущерба при ОСАГО?
Финансы 13:28
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла
Общество 13:21
В Азербайджане предлагают предоставить НБКО возможность осуществлять безналичные денежные переводы
Финансы 13:19