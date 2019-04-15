В Центре Гейдара Алиева прошла лекция турецкого историка Ильбера Ортайлы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева прошла лекция турецкого историка Ильбера Ортайлы на тему «История Кавказа».

Профессор Ильбер Ортайлы рассказал о государствах, которые были созданы в древности на территории Кавказа, являющегося важным регионом европейского континента, здешнем местном населении, а также переселившихся сюда в различные периоды племенах, этнических группах, привел весомые факты против претензий армян касательно существовавшего до нашей эры государства Урарту.

Лектор отметил, что в различные времена на территории как Азербайджана, так и Турции селились народы, ищущие убежища, а также представители народов, пришедших с территорий захватнических государств. Неслучайно, что оба государства принимают беженцев и в современное время. И на территории Азербайджана, и на территории Турции можно встретить этнические группы, которые сохранили свою самобытность. Армяне же были переселены на Кавказ, в основном, в XVIII-XIX веках.

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