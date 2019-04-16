В Наримановском районе Баку ремонтируют городскую инфраструктуру (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку ведутся ремонтно-восстановительные работы на улицах и автодорогах.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, работами по реконструкции и ремонту охвачены два жилых участка “Беюк шор” и “Каменный карьер”, улицы Арифа Гаджиева, Ашуга Гариба, Хана Шушинского, Фаика Юсифова, Гасана Алиева, Юсифа Везира Чеменземенли, Моллы Джума и прилегающие переулки, общей протяженностью 12 километров.

По окончании этого этапа работ, в Наримановском районе будет продолжена реконструкция и ремонт городской инфраструктуры.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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