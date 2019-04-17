Нужно ли разрешение родителей для приема на работу несовершеннолетних в Азербайджане? (ФОТО)

17 апреля 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно трудовому законодательству Азербайджана, минимальный возраст для приема на работу составляет 15 лет. При заключении трудового договора с лицами в возрасте от 15 до 18 лет, должно быть получено письменное согласие одного из родителей, усыновителей (опекунов) или лиц, заменяющих их по закону,

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, это было подчеркнуто на просветительских мероприятиях на тему «Предотвращение эксплуатации детского труда» и «Предотвращение неформальной занятости», проведенных в Масаллы, в региональном отделении №10 Государственной службы инспекции труда при министерстве.

Мероприятие было организовано с целью информирования работодателей о применении трудового законодательства в соответствии с утвержденным планом работы Государственной службы инспекции труда. Было указано, что в Кодексе об административных проступках предусмотрены меры наказания за привлечение лиц в возрасте до пятнадцати лет к работе, а также к деятельности, которая может угрожать их жизни, здоровью или нравственности.

Участники были подробно проинформированы о борьбе с детским и принудительным трудом, правами детей в сфере трудовых отношений.

Также была обсуждена тема «Предотвращение неформальной занятости». Было отмечено, что нелегальная занятость привела к серьезным нарушениям социальных и трудовых прав работников и нанесла серьезный ущерб налоговым и страховым поступлениям. Была подчеркнута важность недопущения работодателями подобных случаев и заключения трудового договора с каждым работником, вовлеченным в трудовые отношения.

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