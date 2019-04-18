По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве состоялась благотворительная акция под названием «Кровь не имеет национальности» (ФОТО)

18 апреля 2019 23:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась благотворительная акция под названием «Кровь не имеет национальности».

Акция, организованная Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) и проведенная при поддержке Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, состоялась на кафедре клинической трансфузиологии и гематологии Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова.

Наряду с азербайджанскими студентами, к акции и в этом году присоединились студенты других национальностей, обучающиеся в российской столице.

Член Правления Азербайджанского молодежного объединения России, кандидат медицинских наук Самир Алиев сообщил журналистам, что по инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой акция проводится уже 10-й год. Он отметил, что доноры благотворительной акции, сдавая кровь, с одной стороны, получают информацию о состоянии своего здоровья, а с другой, - оказывают помощь нуждающимся в крови людям.

Подчеркнув, что акция, проводимая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, стала уже традицией, руководитель Центра крови Первого Московского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Алигейдар Рагимов сказал: «В течение года АМОР несколько раз организует акции сдачи крови. От имени коллектива Центра крови хочу выразить признательность Лейле Алиевой за организацию этой благотворительной акции».

Акция «Кровь не имеет национальности» организуется не только в Москве, но и в других регионах России. Ежегодно в акции принимают участие тысячи молодых людей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Стенд Азербайджана объявлен победителем на международной выставке транспортно-логистических услуг в Москве (ФОТО)
Бизнес 16 апреля 20:54
Азербайджанский танцор стал Кремлевской звездой (ФОТО)
Культура 16 апреля 14:06
В Москве эвакуировали ТЦ "Океания" из-за срабатывания пожарной сигнализации
Россия 13 апреля 16:50
Азербайджанский военный оркестр в Москве исполнит песни Муслима Магомаева
Культура 12 апреля 15:06
В Москве началось прощание с Георгием Данелией
В мире 9 апреля 12:24
Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы
Россия 8 апреля 04:20
Лента новостей
В Грузии назначили нового министра экономики и устойчивого развития
Грузия 00:35
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Ливии
Турция 18 апреля 23:01
Акционеры дали обличительные показания против бывшего депутата Гусейна Абдуллаева
Общество 18 апреля 22:55
Определились составы групп на XV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в Баку (ФОТО)
Общество 18 апреля 22:37
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте: десятки пострадавших
Арабские страны 18 апреля 22:19
В Азербайджане повсеместно пройдут экзамены для учеников 11 классов
Общество 18 апреля 22:09
Назначен новый главный художник Сумгайытского драматического театра
Общество 18 апреля 22:08
Азербайджанский текстиль может выйти на новые рынки в странах СНГ
Бизнес 18 апреля 21:56
Завтра часть Баку останется без газа
Общество 18 апреля 21:53