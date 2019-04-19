Меняется график работы электричек Баку-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - С учетом пожеланий пассажиров, с 22 апреля 2019 года меняется расписание движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Так, число электричек, курсирующих ежедневно по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, увеличено с 13 до 14 пар, а также оптимизировано время отправления поездов из Баку и время их прибытия в Баку.

Примечание: поезда под номерами 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005, 6011, 6015, 6017, 6020, 6022/6021, 6024, 6028 не курсируют по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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