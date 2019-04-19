Меняется график работы электричек Баку-Сумгайыт

19 апреля 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С учетом пожеланий пассажиров, с 22 апреля 2019 года меняется расписание движения электричек Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Так, число электричек, курсирующих ежедневно по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, увеличено с 13 до 14 пар, а также оптимизировано время отправления поездов из Баку и время их прибытия в Баку.

Примечание: поезда под номерами 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005, 6011, 6015, 6017, 6020, 6022/6021, 6024, 6028 не курсируют по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Стенд Азербайджана объявлен победителем на международной выставке транспортно-логистических услуг в Москве (ФОТО)
Бизнес 16 апреля 20:54
В Азербайджане осуществляется капремонт путей и стрелочных переводов на ж/д станции Астара (ФОТО)
Экономика 12 апреля 10:28
Джавид Гурбанов: Азербайджан способен внести большой вклад в реализацию инициативы "Экономический пояс Шелкового пути"
Бизнес 11 апреля 15:30
Азербайджан принимает участие в заседании Конференции гендиректоров железных дорог ОСЖД (ФОТО)
Бизнес 11 апреля 15:15
Джавид Гурбанов: БТК является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой (ФОТО)
Бизнес 10 апреля 17:07
Подешевели билеты на поезд Баку-Гянджа
Общество 5 апреля 17:59
Лента новостей
Азербайджанские гимнастки готовы показать хороший результат на AGF Junior Trophy - тренер юниорской сборной Жаля Гаратова
Общество 17:23
Макрон: Между Францией и Израилем – крепкая дружба
В мире 17:21
Статистику сельхоза Таджикистана теперь можно получить в печатном виде
Центральная Азия 17:16
Винодельческое предприятие Азербайджана планирует увеличить экспорт продукции в Европу
Бизнес 17:14
Кыргызстан и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Центральная Азия 17:14
Я очень люблю Мариану Василеву – итальянский тренер по художественной гимнастике
Общество 17:12
В Национальной арене гимнастики в Баку очень удобно выступать – израильская гимнастка
Общество 17:12
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников турнира AGF Junior Trophy (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 17:11
Почему Азербайджан увеличил импорт мяса?
Бизнес 17:05