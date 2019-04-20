Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой

20 апреля 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Арзу Джалилова и Нармина Самедова вышли в финал II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой, сообщает Trend. Арзу Джалилова набрала 17.650 баллов, а Нармина Самедова 17.450 баллов.

В финал турнира в упражнениях со скакалкой также прошли российская гимнастка Анастасия Симакова, итальянская спортсменка София Раффаэлли, белорусская гимнастка Арина Красноруцкая, представительница Израиля Ася Ади Кац, гимнастка из Болгарии Ева Брезалиева и немецкая гимнастка Маргарита Колосова.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy пройдет в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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