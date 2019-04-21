Рада, что завоевала медаль – бронзовая призёрка AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой Арзу Джалилова

21 апреля 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова, завоевавшая бронзовую медаль II Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях со скакалкой, осталась довольна результатом своего выступления. Об этом она сказала Trend в воскресенье.

«Осталась довольна результатом сегодняшнего соревнования, считаю, что выступила неплохо. Рада, что завоевала медаль в финале», - сказала Джалилова, отметив, что любит выступать со всеми предметами и не разделяет их.

Гимнастка подчеркнула, что зрители ей очень помогли своей поддержкой.

«Поддержка болельщиков для нас очень важна. И еще, то, что вчера я завоевала AGF Trophy, меня вдохновило на выступлениях в финалах», - сказала она.

Арзу Джалилова также добавила, что с каждым годом прибавляет в мастерстве.

«Прогресс есть, уже и упражнения сложнее и баллы выше. Конечно, и напряжение немного возрастает», - отметила спортсменка.

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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