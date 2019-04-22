Завтра в Азербайджане будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, ночью в отдельных местах полуострова - ливни, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем ожидается переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 10-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, на горных территориях прогнозируется снег. Днем в большинстве районов осадков не будет. Местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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