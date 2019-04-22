В Азербайджане могут закрыть четыре ресторана

22 апреля 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело очередной мониторинг в связи с пресечением выброса в атмосферу вредных веществ объектами общепита.

Об этом в понедельник сказал журналистам глава Аппарата министерства Вугар Керимов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, минэкологии провело мониторинг на 470 объектах, на 455 из которых установлены очистные сооружения: «В этом же месяце были проверены 107 объектов общепита Баку и Сумгайыта. На 22 из них были установлены очистные сооружения, но из-за отсутствия контроля выявлены факты выброса в атмосферу вредных веществ: «Этим объектам были даны обязательные к исполнению указания. Это Дома торжеств "İmperator", "Oazis", "Sonalar Sonası", "Cratos", "Madona,"Meridian, "Su səsi", "Dan Ulduzu", "Hissa", "Şahzadə", "Kremlin Hall", "Qızıl tac", "Elit Eventis Hall", "Xarı bülbül, "Gold Palase", "Piano" и "Kolizey" и рестораны "Sandıq", " Qızıl qaya", "İstanbul", "Quzu qabırğası" и "Şəki".

Он подчеркнул, что могут закрыться четыре объекта общепита, которые не установили очистные сооружения: «В Сумгайыте это Дома торжеств "Green House", "Dədə Qorqud", "Qubadlı", а в Баку ресторан "Qədim Şəki". Министерство дало им обязательные к исполнению указания. В случае их неисполнения работа этих объектов может быть приостановлена».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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