В Азербайджане восстанавливают нарушенное пенсионное право сотен граждан

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реформы в области социальной защиты населения проводятся строго в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева о неукоснительном обеспечении соблюдения во всех сферах прав человека и принципа социальной справедливости.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, проводится расследование в отношении соответствия законодательству назначения и размеров пенсий за прошедший период.

В ходе расследования было установлено, что в более чем 300-х случаях размер начисленных пенсий были ниже, чем предусмотрено законодательством. Во всех упомянутых случаях размеры пенсии были увеличены в соответствии с законом. В том числе, после перерасчета пенсии 75 граждан в связи с утратой главы семейства были увеличены на 45 процентов.

Была начата выплата добавочных сумм, рассчитанных за весь период нарушений пенсионного права. В министерство поступают письменные заявления граждан с изъявлениями благодарности к главе годударства за восстановленную справедливость. Расследование в этом направлении продолжается.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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