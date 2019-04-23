В Азербайджане восстанавливают нарушенное пенсионное право сотен граждан

23 апреля 2019 22:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реформы в области социальной защиты населения проводятся строго в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева о неукоснительном обеспечении соблюдения во всех сферах прав человека и принципа социальной справедливости.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, проводится расследование в отношении соответствия законодательству назначения и размеров пенсий за прошедший период.

В ходе расследования было установлено, что в более чем 300-х случаях размер начисленных пенсий были ниже, чем предусмотрено законодательством. Во всех упомянутых случаях размеры пенсии были увеличены в соответствии с законом. В том числе, после перерасчета пенсии 75 граждан в связи с утратой главы семейства были увеличены на 45 процентов.

Была начата выплата добавочных сумм, рассчитанных за весь период нарушений пенсионного права. В министерство поступают письменные заявления граждан с изъявлениями благодарности к главе годударства за восстановленную справедливость. Расследование в этом направлении продолжается.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане повысят пенсии ряда военнослужащих
Общество 14:36
Азербайджан и Россия готовят проект соглашения в сфере пенсионного обеспечения
Бизнес 20 апреля 14:03
В Азербайджане пенсии сотрудников спецслужб будут рассчитываться по новому правилу
Общество 16 апреля 11:22
Минтруда разрабатывает механизм выплат пенсий и соцпособий в Азербайджане
Бизнес 3 апреля 14:00
В Азербайджане с апреля ветеранам войны будет назначена президентская пенсия
Общество 25 марта 13:44
В Азербайджане повышаются пенсии инвалидов Чернобыля
Общество 12 марта 12:34
Лента новостей
Стали известны новые подробности по уголовному делу экс-депутата Гусейна Абдуллаева
Общество 22:16
Азербайджанский "Гранатовый сад" покажут в Казани (ФОТО)
Культура 22:07
На Марсе зафиксировали землетрясение
Другие страны 22:01
В Азербайджане проводится масштабная вакцинация домашних собак от бешенства
Общество 21:58
Недалеко от комплекса Версаль вспыхнул пожар (ВИДЕО)
Европа 21:42
Умерла самая пожилая автогонщица Германии
Европа 21:34
Нотр-Дам пришлось накрыть брезентом от дождя
Европа 21:25
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 240 млн
Финансы 20:42
Италия может содействовать в создании интенсивных виноградников в Узбекистане
Бизнес 20:28