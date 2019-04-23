Избраны новые члены Вещательного совета Общественного телевидения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня на повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был вынесен вопрос об избрании новых членов в Вещательный совет Общественной телерадиовещательной компании, сообщает во вторник Trend.

В вещательный совет были выдвинуты следующие кандидатуры: со стороны спортивных федераций - проректор Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта Юсиф Бабанлы и вице-президент Федерации галагапы Азербайджана (азербайджанская версия игры Го) Орхан Мухтаров, со стороны религиозных конфессий – первый зампред Управления мусульман Кавказа (УМК) Салман Мусаев, со стороны творческих организаций - секретарь Союза композиторов Земфира Гафарова.

После обсуждений кандидатур, указанные лица были утверждены.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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