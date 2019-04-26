На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку определились команды-финалисты в групповых упражнениях

БАКУ /Trend/ - В пятницу Баку в Национальной арене гимнастики определились команды-финалисты Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами, сообщает Trend.

В финал прошли команды России (26.050 балла), Японии (24.900 балла), Беларуси (24.500 балла), Украины (24.050 балла), Болгарии (23.550 балла), Финляндии (22.500 балла), Узбекистана (22.500 балла) и Израиля (21.750 балла).

Команда Азербайджана с результатом 15.750 балла не прошла в финал в групповых упражнениях с пятью мячами.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.