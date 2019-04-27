Лучшие моменты второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

27 апреля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики продолжается второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В рамках второго дня проходят квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран.

АМИ Trend представляет читателям лучшие фотографии второго дня соревнований.

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