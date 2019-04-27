Азербайджанские гимнастки работают мощно – спортсменка из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Зал Арены гимнастики в Баку очень большой и атмосфера здесь хороша, сказала в субботу Trend гимнастка из Казахстана Адиля Тлекенова.

«Правда, освещение немного непривычное, думаю, на Чемпионате мира будет также, поэтому нужно освоиться. В Баку соревнования проходят на высшем уровне, много разминочных площадок. Очень приятно, что болельщики активно поддерживают», - добавила спортсменка.

Говоря о выступлениях азербайджанских гимнасток Адиля Тлекенова подчеркнула, что они работают мощно.

«Видела выступления азербайджанских гимнасток, мне кажется, они отличаются тем, что работают мощно, быстро, напористо», - сказала спортсменка из Казахстана.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева)

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