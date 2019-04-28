«Золото» Кубка мира в Баку в упражнениях с булавами завоевала Дина Аверина

БАКУ/Trend/ - Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами с результатом 22.500 балла заняла российская гимнастка Дина Аверина, сообщает Trend.

На втором месте - Арина Аверина (Россия, 22.300), на третьем - Влада Николченко (Украина, 21.400),

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня будут разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева)

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