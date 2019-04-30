Новшества в связи с Агсуинским перевалом (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На Агсуинском перевале (143-157 км автотрассы Баку-Шамахы-Евлах) предлагается создать туристическую зону и зону научного значения.

Об этом сказал Trend завотделом отдела экогеографии Института географии АН Азербайджана, кандидат сельскохозяйственных наук Анвар Алиев, который выступил с этим предложением.

Агсуинский перевал является крайне опасным с точки зрения оползней, и можно построить дорогу в низине Агсучай, которая будет вдвое короче.

Ученый отметил, что естественные антропогенные факторы серьезно влияют на территорию 14-километрового Агсуинского перевала, расположенного на высоте 700 метров над уровнем моря.

По словам Алиева, на Агсуинском перевале есть древние платформы (кратоны): «Здесь можно создать научную зону, сюда могут приезжать туристы, чтобы увидеть эту уникальность, ученые могут проводить научно-исследовательские работы. Самое главное, будет сохранен образец уникальной природы».

Он добавил, что если будет построена новая дорога, то на Агсуинском перевале можно создать зоны массового круглогодичного отдыха людей, в особенности летом.

По словам завотделом, есть возможность сократить путь по трассе Баку-Шамахы.

«Этот маршрут можно укоротить на 20-30 км, используя современные методы, что позволит доехать из Баку в Шамахы всего за час. Наряду с созданием удобств для людей, пользующихся этой дорогой, она привлекательна и с экологической точки зрения», - сказал Алиев.

Он добавил, что соответствующее предложение будет направлено в Кабмин.

Предложения о строительстве автодороги Баку-Агсу были представлены в Кабмин еще в 2017 году, сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

«Предложения предусматривают строительство дороги вдоль реки Агсучай, уже не пользуясь Агсуинским перевалом, а также реконструкцию дороги Муганлы-Исмаиллы. Предложение принято Кабмином. Его реализация начнется сразу после того, как государство выделит средства», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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