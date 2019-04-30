В Баку изменена схема движения более 20 автобусных маршрутов

30 апреля 2019 22:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами, начиная с ночи на первое мая, в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку будет ограничено движение автотранспорта на участке дороги, известной под названием "Баладжарский спуск", вплоть до круга.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в связи с этим будут изменен маршрут курсирующих по этой территории автобусов: 2, 7A, 13, 14, 29, 37, 59, 67, 83, 91, 92, 96, 114A, 114B, 117, 130, 135, 142, 158, 159 и 170.

Так, автобусы 2, 7A, 13, 14, 29, 37, 59, 96, будут направляться в сторону Бакинского международного автовокзала, разворачиваясь у поста "Экология";

- 114A, 114B, 135, 159, 170 будут двигаться по трассе Баку-Сумгаит, не въезжая на Баладжарский круг;

- 130, 142, 117, 158 будут ездить в направлении окрестных поселков через так называемый "круг Шамахинка";

- 67, 83, 92 - будут направляться в поселок Баладжары в объезд Баладжарского круга по улицам Р. Исмайлова и Я.Гусейнова;

- маршрут автобусов № 91 будет пролегать по улицам Г.Сулейманова, Р. Исмайлова и Я.Гусейнова.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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