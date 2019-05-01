В Азербайджане изменился порядок транспортировки автомобилей за административные нарушения

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменение в Образцовое положение “О стоянках и гаражах для транспортных средств”.

Как сообщает в среду Trend, согласно прежней версии положения, если лицо, совершившее деяние на административной территории Азербайджана, подпадающее под статьи 346.1-ci и/или 346.2 Кодекса административных проступков АР, не находилось у своего транспортного средства, создавало препятствия автомобильному движению или движению пешеходов, а также в случаях предусмотренных в статье 346-1.5 Кодекса, данное транспортное средство доставляется на охраняемую стоянку Бакинского транспортного агентства. Согласно изменениям, означенное транспортное средство должно быть доставлено на ближайшую охраняемую стоянку агентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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