На авиабазе ВВС Азербайджана проведено командно-штабное учение (ФОТО/ВИДЕО)

1 мая 2019 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проведено командно-штабное учение.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службы минобороны Азербайджана.

В ходе учений авиационные средства во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны выполнили тактические эпизоды по защите группировок войск от ударов с воздуха, уничтожению воздушных целей, командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.

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