Польский гость: Приехал в Баку для участия именно в этом марафоне

5 мая 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон очень хорошо организован. Я приехал в Баку, чтобы принять участие именно в этом марафоне. Об этом сказал Trend гражданин Польши Грзерогз Телеснички, приехавший в Азербайджан для участия в «Бакинском марафоне-2019».

Телеснички отметил, что он впервые в Баку и город ему очень понравился.

Он подчеркнул, что принимает участие в таких марафонах в разных странах мира. "Услышал, что в Баку тоже проводится такой марафон и приехал вместе с семьей, чтобы принять участие в марафоне. Такие марафоны являются очень хорошим средством как для пропаганды человеческого здоровья, так и здорового образа жизни. Очень рад, что приехал сюда", - сказал польский гость.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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