Завтра в Азербайджане будет до 27 градусов тепла

5 мая 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-24, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градус тепла.

Атмосферное составит 761 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 9-14, днем 22-27, в горах ночью 3-7, днем 9-14 градусов тепла.

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