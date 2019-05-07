Обновляется вентиляционная система бакинского метро

БАКУ /Trend/ - ЗАО “Бакинский метрополитен” закупило и привезло в Баку новые вентиляторы для улучшения воздухоснабжения станций метро.

Как сообщает во вторник Trend , об этом сказал журналистам глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, семь новых вентиляторов уже доставлены в Баку и идет работа по установке двух из них.

”Два вентилятора устанавливаются на станции “Гара Гараев”. Еще пять будут установлены в соответствии с планом, в том числе на станции “Мемар Аджеми”, станции “Низами” и в ее тоннеле", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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