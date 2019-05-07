В Баку сохранится солнечная погода, ожидается до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится южным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 24-29, в Баку ночью 14-16, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана местами возможны грозы, град, ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 27-32, в горах ночью 6-11, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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