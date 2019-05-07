Глава ИВ Исмаиллы о проблеме страхования домов в районе

7 мая 2019 15:44 (UTC+04:00)

ИСМАИЛЛЫ/Trend/ - В Исмаиллинском районе Азербайджана более 80 процентов домов не застрахованы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов на отчетном брифинге о проделанной за три месяца работе по устранению последствий землетрясения в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах.

По его словам, страхование на данный момент является основной проблемой: "Все люди должны страховать свои дома. Должен быть фонд для покрытия понесенного ущерба. Есть такие дома в горных районах, на которые у их владельцев даже нет документов. В свое время эти дома были оформлены на имя их родителей, а после смерти родителей у детей, которым эти дома перешли, нет документов. Наши граждане должны быть активны в страховании, и Государственный комитет по вопросам имущества, Служба ASAN должны им в этом помогать.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах – 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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