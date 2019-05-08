Госветслужба Азербайджана предупреждает скотоводов об опасности заражения животных опасным заболеванием

8 мая 2019 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в связи с началом сезона выпаса скота предупредила фермеров об опасности заражения животных заболеванием франсаиеллез.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу, во избежание заражения франсаиеллезом и его своевременной профилактики и лечения, скотоводам необходимо ознакомиться со следующей информацией: "Заболевание наиболее типично у коров и зебу, реже у буйволов, переносится клещами B. calcaratus. В Азербайджане оно носит сезонный характер, распространено в Кура-Араксинской низменности, в предгорьях Малого и Большого Кавказа, в Талышских горах, на высотах менее 1000 метров над уровнем моря. Наивысшая фаза активности - в мае, с ослаблением в июне, а осенью и ранней весной случаи заражения встречаются гораздо реже", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, франсаиеллез у животных может протекать остро или подостро. Инкубационный период при заражении клещами длится 9-15 дней. Заболевание у животного начинается с резкого подъема температуры тела до 41-42°С. С повышением температуры тела у больных коров снижается удой (на 60-70%), в последующем молокоотдача у больного животного полностью прекращается. Больные животные больше лежат, поднимаются с трудом, быстро худеют. При клиническом осмотре видимые слизистые оболочки в начале болезни анемичные, в дальнейшем желтушные. На слизистой оболочке конъюнктивы отмечаются точечные кровоизлияния. Пульс до 100-120 ударов в минуту, сердечный толчок усилен. Кровь у больного животного водянистая. В начале болезни перистальтика кишечника усилена, кал становится сухим, со слизью, во время мочеиспускания животное сильно тужится, моча выделяется небольшими прерывистыми порциями.

Для предотвращения заражения, в первую очередь, необходимо уничтожение клещей. В целях профилактики, подверженные болезни животные каждые 6-7 дней проходят наружную обработку акарицидом, дезинфицируются помещения их содержания.

В целях химической профилактики животным делают каждые 10-14 дней инъекции антипаразитарных препаратов (по назначению ветеринара).

В случае подозрения на заражение, диагноз ставится исключительно ветеринарным врачом и должен быть лабораторно подтвержден.

В заявлении службы отмечается, что лечение франсаиеллеза производится за счет владельцев животных. Тем не менее, организация предупреждает скотоводов об опасности самолечения без участия ветеринарного врача. В ином случае, всю ответственность за смерть животных и иные опасные последствия несет исключительно их владелец.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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