В Сумгайыте отремонтируют десятки лифтов

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте будут капитально отремонтированы кровли 263 жилых зданий, фасады 25 зданий, 75 лифтов. Также будет отремонтирована Сумгайтcкая городская больница № 2.

Об этом было сказано на отчетном собрании в городе Сумгайыт по итогам первого квартала 2019 года, сообщает Trend.

В отчетный период продолжилось строительство кинотеатра "Низами, детского сада на 120 мест в поселке Джорат и судебного комплекса, начались строительство Дома мугама и работа по расширению к северо-востоку Сумгайытского бульвара.

Также ведется работа по завершению строительства нового административного здания пятого отделения полиции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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