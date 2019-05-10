В Нахчыване состоялось первенство по стрельбе среди военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 96-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялось первенство по стрельбе среди военнослужащих, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

В Нахчыванском гарнизоне в соревнованиях по стрельбе из пистолета ПМ участвовали 72 военнослужащих в составе 24 команд.

Первое и второе места в соревнованиях среди команд, в которых участвовали также женщины-военнослужащие, заняли мотострелки, а третье - спецназовцы. В личном первенстве первое место занял полковник Техран Мансимов, второе - майор Фарид Сулейманов и третье - прапорщик Эльсевяр Гулиев. Среди женщин лучший результат показала прапорщик Лейла Бабаева.

Победители были награждены почетными грамотами дипломами.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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