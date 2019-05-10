В Азербайджане ограничивается движение на одной из региональных автодорог

10 мая 2019 22:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами, будет ограничено движение транспортных средств на отрезке автомобильной трассы Баку-Алят-Газах-Госраница Грузией между 115 и 120-м километром (Гаджигабульский район).

Как сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, ограничения вступят в силу 13 мая на стороне дороги в направлении Баку.

В период работ противоположная сторона дороги будет использоваться для двустороннего движения. Просьба к водителям быть внимательными на этом участке дороги, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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