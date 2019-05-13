В Азербайджане обнаружено 270 кг непригодного для употребления мяса

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД, представители Агентства пищевой безопасности Азербайджана совместно с работниками районной прокуратуры выявили нарушение в Барде, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
При осмотре двора дома жителя города Мамедова было обнаружено 270 килограмм говядины.
Туша животного была разделана спустя несколько дней после его смерти.
Взятые пробы были отправлены на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности.
По факту ведется расследование
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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