В Азербайджане обнаружено 270 кг непригодного для употребления мяса

13 мая 2019 22:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД, представители Агентства пищевой безопасности Азербайджана совместно с работниками районной прокуратуры выявили нарушение в Барде, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

При осмотре двора дома жителя города Мамедова было обнаружено 270 килограмм говядины.

Туша животного была разделана спустя несколько дней после его смерти.

Взятые пробы были отправлены на экспертизу в лабораторию Агентства пищевой безопасности.

По факту ведется расследование

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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