Зохра Агамирова и Вероника Гудис о подготовке к Чемпионату Европы: Наша задача - хорошо выступить (ФОТО, ВИДЕО)

13 мая 2019 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В индивидуальном первенстве на соревнованиях Азербайджан представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис. Сейчас гимнастки усилено готовятся к Чемпионату Европы и повторяют элементы, которые им предстоит выполнить. Несмотря на плотный и интенсивный тренировочный график, Зохра Агамирова и Вероника Гудис рассказали Trend с чего начался их путь в гимнастику, и как они готовятся к ЧЕ.

Как отмечает Зохра Агамирова, в спорт она попала в три года: вначале это была акробатика, а потом она перешла в художественную гимнастику.

"Уже 14 лет занимаюсь гимнастикой. Вначале, в возрасте трех лет мама привела меня на акробатику, а потом, в четыре года посмотрев выступления гимнасток по телевизору, я захотела заниматься художественной гимнастикой. Когда попала в сборную Азербайджана, радовалась, но, в то же время, появилась огромная ответственность, так как представляю Азербайджан. До Чемпионата Европы осталось совсем мало времени, это соревнование очень важно для меня. Я усилено тренируюсь. И наша задача "чисто" и хорошо выступить", - сказала Агамирова.

Вероника Гудис в гимнастику пришла совсем маленькой - в двухлетнем возрасте.

"Моя тетя была тренером, она меня и привела в спорт. Мне нравилось смотреть, как соревнуются взрослые гимнасты, и я мечтала выступать так же, как они. В художественной гимнастике мне нравится красота, нежность. Когда узнала, что вошла в состав национальной сборной, появилось большое чувство ответственности", - подчеркивает спортсменка.

Рассказывая о подготовке номера, Гудис отметила, что вначале подбирается музыка, потом под нее составляются упражнения.

"Музыку подбирают под характер гимнастки, учитывая, как она может передать эту композицию движениями и разными элементами. На Чемпионате Европы я буду выступать во всех четырех упражнения – с обручем, мячом, булавами и лентой. Упражнение с лентой будет под композицию "Ayrılıq" - эта моя самая любимая песня. Очень хочу показать хороший результат и достойно представить свою страну. Также хочу выразить признательность зрителям за поддержку, которую они оказывают нам, это очень приятно, Приглашаю всех на Чемпионат Европы в Баку", - добавила гимнастка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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