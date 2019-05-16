В Азербайджане объявлен конкурс на 32 вакантные должности в госорганах

16 мая 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил общий конкурс на вакантные места видов «А» и «Б», соответствующие четвертой-седьмой классификации административных должностей в пяти госорганах.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, объявленные вакансии открыты в центральном аппарате исполнительной власти, подчиненных им структурах, местных отделениях, а также в органах судебной власти. Пять из них по виду «А» государственной службы (административный руководитель) и 27 по виду «Б» (административный исполнитель).
Самые высокие должности, объявленные вакантными, четвертой классификации: начальник отдела аппарата министерства экологии и природных ресурсов, начальник отдела аппарата министерства экономики и советник руководителя госоргана; шестой классификации: должности заместителя руководителя регионального отделения министерства экологии и природных ресурсов.
В целом, в рамках конкурса объявлены 32 вакансии: шесть вакансий в министерстве экологии и природных ресурсов, 21 в министерстве финансов, три в министерстве экономики, одна в Счетной палате и еще одна в Сумгайытском апелляционном суде.
Регистрация по форме “Обращение о государственной службе” проводится на интернет-портале ГЭЦ в период 16 мая - 14 июня.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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