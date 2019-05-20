Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА в Баку

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует гражданам, приезжающим в Баку из других и районов республики, с 27 по 30 мая пользоваться общественным транспортом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на управление.

Жителя Сумгайыта могут пользоваться как автобусами, работающими по маршруту Баку-Сумгайыт, так и электричками движущимися в том же направлении.

На въезде в Баку организованы бесплатные автостоянки, и граждане, вынужденные приезжать в Баку на личном транспорте, могут запарковать там свои автомобили и далее добираться до ближайших станций метро посредством маршрутных автобусов.

Дорожная полиция советует в вышеуказанный период по возможности сократить использование личных автомобилей, и, в частности, рекомендуется добираться в центральную часть Баку только общественным транспортом.

Отметим, что Главное управление государственной дорожной полиции совместно с другими структурами проведет необходимые меры по организации свободного передвижения многочисленных гостей, болельщиков и транспортных средств официальных лиц, которые приедут в Баку из зарубежных стран смотреть финальную игру Лиги Европы УЕФА с участием английских клубов «Арсенал» и «Челси» на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая.

Отметим, что в день проведения финальной игры Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси» - в ночь с 29 на 30 мая, метро будет работать в усиленном режиме, и в случае необходимости, в день игры вход в метрополитен для пассажиров будет открыт до 04:00.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальная матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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