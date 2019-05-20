БАКУ /Trend/ - Повышение качества правосудия послужит улучшению инвестиционной и бизнес-среды в стране. Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

Мамедов напомнил, что одним из мандатов Агентства является защита законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), отметив, что это напрямую влияет на эффективность работы Агентства по другим направлениям.

Он добавил, что реформы, проведенные в судебно-правовой системе за прошлые годы, значительно поспособствовали укреплению судебного института.

«Как отмечено в соответствующем указе главы государства, реформы, осуществляемые во всех сферах для обеспечения устойчивого прогресса страны, диктуют необходимость начала нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубления реформ в этой области. С этой точки зрения меры, отраженные в указе Президента Азербайджана об углублении реформ в судебно-правовой системе, охватывают важные вопросы, служащие повышению качества и эффективности правосудия и как результат улучшению инвестиционной и бизнес-среды», - сказал Мамедов.

Он отметил, что положения указа нацелены на защиту прав предпринимателей, подчеркнул важность этих положений с точки зрения решения проблем субъектов МСБ, а также выдвинул предложения по проведению для предпринимателей просветительских мероприятий о едином судебном опыте, переходу на электронное делопроизводство в судебной системе и др.

Напомним, что 3 апреля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об углублении реформ в судебно-правовой системе

В указе говорится, что реформы, осуществляемые во всех сферах для обеспечения устойчивого прогресса страны, диктуют необходимость начала нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубления реформ в этой области.

В целях ускорения процесса формирования правосудия, отвечающего требованиям времени, пользующегося высоким авторитетом в обществе, необходимо еще более расширить возможности обращения в суд, увеличить прозрачность в деятельности судов, повысить эффективность судопроизводства, обеспечить полное и своевременное исполнение решений судов, усилить меры, принимаемые для устранения волокиты и других негативных явлений.

В то же время для обеспечения эффективной деятельности механизмов правосудия необходимо улучшить социальную защиту судей и работников судебного аппарата, продолжить работу по обновлению соответствующей инфраструктуры, всесторонне использовать преимущества применения современных информационных технологий в судопроизводстве, решить другие важные вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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