Сегодня ночью будет ограничено движение на автотрассе Баку-Сумгайыт

20 мая 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 00:00 часов и до 06:00 часов завтрашнего дня поэтапно будет ограничиваться движение автотранспортных средств на автотрассе Баку-Сумгайыт – от Хырдаланского круга до Международного автовокзального комплекса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничения будут введены в связи с обновлением дорожной разметки.

Просьба к водителям быть внимательными на дороге, соблюдать требования правил дорожного движения и временных дорожных знаков и пользоваться альтернативными дорогами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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