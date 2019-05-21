Обнародованы результаты выпускного экзамена, проведенного в Азербайджане 14 апреля

21 мая 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты выпускного экзамена для 11-х классов, проведенного 14 апреля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Принявшие в экзамене участие 28634 учащихся могут ознакомиться с результатами экзамена, правильными ответами закрытых заданий, графическим изображением вопросника, а также критериями оценки по каждому из открытых тестовых заданий на сайте https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=19 , введя рабочий номер и удостоверения личности (или FİN-код).

Результаты экзамена также можно узнать, отправив со всех мобильных операторов свой рабочий номер на 7727.

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена в ГЭЦ 30-31 мая и 3-5 июня с 10:00 до 17:00 будет работать Апелляционная комиссия по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию 22-24 и 27 и 29 мая могут пройти регистрацию в ГЭЦ или региональных филиалах, заполнив заявление и представив удостоверение личности.

Не прошедшие регистрацию в указанный период потом не смогут обратиться в Комиссию. Для обращения в Комиссию при заполнении заявления необходимо точно указать номера заданий, которые предстоит рассмотреть. Присутствие в Апелляционной комиссии учащегося с представлением удостоверения личности важно.

Результаты экзаменов, проведенных 21 и 28 апреля, будут поэтапно публиковаться в ближайшие дни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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