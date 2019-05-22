В Азербайджане задержано свыше 140 незаконных мигрантов (ВИДЕО)

22 мая 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба миграции Азербайджана задержала 143 незаконных иностранных мигрантов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Как говорится в сообщении, пятеро из них были выявлены в ходе мер, совместно проведенных со Службой государственной безопасности. Было установлено, что восемь из задержанных лиц занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели, шестеро были привлечены к незаконной трудовой деятельности, один не проживал по указанному месту регистрации, остальные 128 незаконно проживали на территории страны.

В отношении 129 человек, нарушивших законодательство о миграции, были приняты административные решения, в отношении остальных иностранцев принимаются соответствующие меры по их выдворению за пределы страны.

Госслужба продолжает меры в рамках борьбы с незаконной миграцией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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