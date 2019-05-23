Бытовое насилие имеет также экономические последствия - азербайджанское представительство Фонда ООН

23 мая 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Насилие против женщин – явление, которое можно предотвратить, и в этом случае средства, затрачиваемые на устранение его последствий, могут пойти на дальнейшее улучшение благосостояния населения. Об этом главный советник представительства Фонда народонаселения ООН в Азербайджане Фарид Бабаев сказал на мероприятии «Экономические последствия насилия против женщин в Азербайджане», сообщает в четверг Trend.

"Эта тема должна решаться не только в правовой плоскости. Насилие имеет также серьезные экономические последствия. Жертвам насилия оказываются бесплатные услуги здравоохранения, создаются убежища, но в большинстве случаев мы не думаем о средствах, затраченных на это", - сказал он.

Он отметил, что бытовое насилие воспринимается обычно как трагедия одной семьи, однако, к примеру, вопросы временной потери трудоспособности пострадавших от насилия лиц и другие подобные моменты остаются с точки зрения экономических последствий вне внимания.

Бабаев добавил, что обеспечение социальной защиты прав пострадавших в результате насилия является приоритетом для каждого нормального общества.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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