Associated Press: «Арсеналу» был предоставлен всеобъемлющий план безопасности

23 мая 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - После длительных переговоров с «Арсеналом» полузащитник команды Генрих Мхитарян заявил, что не поедет в Азербайджан на финал на следующей неделе из-за опасений по поводу напряженности, которая в настоящее время существует между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Associated Press.

УЕФА заявил, что получил гарантии «от руководства страны» относительно безопасности Мхитаряна в Азербайджане и что «Арсеналу» был предоставлен «всеобъемлющий план безопасности», отмечается в материале.

Как говорится в статье, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана назвала это «необоснованным решением» Мхитаряна и «Арсенала», заявив, что «нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность предоставленных Азербайджаном гарантий».

В статье также приводятся слова министра спорта Азербайджана Азада Рагимова: «Мы всегда отделяли спорт от политических вопросов, и, конечно, это касается и Мхитаряна».

После того, как Мхитарян заявил, что не поедет в Баку, министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что страна обеспечила его безопасность, и обвинило Армению в манипулировании ситуацией, говорится в материале.

«Заявление МИД Армении о наличии факторов, препятствующих игроку футбольного клуба «Арсенал» армянского происхождения посетить Баку, свидетельствует о попытках из-за внутриполитических проблем в Армении превратить спорт в инструмент политики», - приводятся в материале слова главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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